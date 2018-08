21-08-2018, Oogtv.nl (Bron) & 112gr. foto

Vandalen richten vernielingen aan bij Be Quick

Groningen - Bij Stadion de Esserberg van Be Quick 1887 zijn afgelopen nacht een aantal vernielingen aangericht. Dat schrijft het bestuur van de Groningse voetbalvereniging op zijn website.

Volgens het bestuur zijn een aantal deuren vernield, een aantal bordjes met aanduidingen gestolen en is op de tribune is een grote lading rotzooi gedeponeerd. “Ik heb er zo langzamerhand geen zin meer in ” aldus vrijwilliger Ben Buisink, die samen met Dick Osinga bijna dagelijks bezig is met het beheer en onderhoud van het stadion.

Het bestuur van Be Quick Mocht roept mensen die “toevallig anderen horen praten over dit vandalisme” op om contact op te nemen met het bestuur van de vereniging.