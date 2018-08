22-08-2018, reclame/ informeel/ advertorial

Wat te doen met een kapotte auto in Groningen

Groningen - (Adverteriol) Voor de echte autoliefhebber is een auto meer dan een stuk metaal op wielen. Een kapotte auto verkopen doe je dus niet zomaar.

Een auto is een bijna levende machine met onderdelen die samen werken om dat te doen waar hij voor gecreëerd is: de chauffeur en zijn of haar passagiers op een fijne manier vervoeren. Echte liefhebbers en monteurs zien een auto dan ook als een levend organisme, met organen: een hart (de motor), armen en benen (de wielen), een brein (het stuur en de pedalen), een huid (de carrosserie) en een spijsverteringskanaal (van de brandstoftank tot de verstuivers tot de uitlaat) en nog zoveel meer. Zoals elk organisme kan ook een auto niet functioneren wanneer een van zijn onderdelen kapot gaat, maar helaas zal dit zoals bij elk organisme vroeg of laat gebeuren. Een technisch defect tast een kritiek onderdeel aan, of een aanrijding veroorzaakt carrosserieschade. Maar wat dan?

Schadeauto verkopen?

Wat kun je doen met een defecte auto? Er zijn drie mogelijkheden. Je kunt de auto laten repareren, je kunt hem naar de sloper brengen, of je kunt de schadeauto verkopen. Wat is het beste? Hoe haal je de maximale waarde uit een kapotte auto? Wanneer de schade meevalt en als je erg gehecht bent aan je oude auto is het vaak een goed idee om deze nog te laten repareren. De kosten voor het vervangen van een spiegel of een distributieriem vallen mee en na de reparatie zal de waarde van de wagen gestegen zijn met ongeveer de kosten van de reparatie (een goede deal dus). Heb je echter zware motorschade of een kapotte voorbumper met schade aan de koplampen? Dan zullen de reparatiekosten al gauw niet meer opwegen tegen de waardestijging door de reparatie (een slechte deal dus). Daarom worden auto’s met dit soort schade al snel ‘total loss’ verklaard.

Wat nu?

Naar de sloop dan maar? Dit kan altijd. De sloper zal de nog bruikbare onderdelen uit je auto halen en de rest verkopen als oud ijzer. Afhankelijk van het type auto (vooral het gewicht) zul je er hier een paar tientjes tot misschien 200 euro voor krijgen. Dat is niet zo veel! Gelukkig is er een derde oplossing. Wagens waarvoor reparatie te duur is, maar die eigenlijk in zijn geheel nog te goed zijn om uit elkaar te halen, zijn perfect voor een schadeauto opkoper. Zo’n inkoper zal de auto in de meeste gevallen exporteren naar landen waar hij goedkoper gerepareerd kan worden dan hier, zoals Polen, Oekraïne of andere Oost-Europese landen. Vanwege de veel lagere reparatiekosten wordt een auto letterlijk meer waard. En hier profiteer jij van! Je zult veel meer geld krijgen dan bij de sloper en bovendien gun je je oude auto een nieuw leven.

Reeds honderden mensen in Groningen en omstreken verkochten hun auto op deze manier. Je kunt je auto helemaal gratis en vrijblijvend laten taxeren door simpelweg het kenteken in te vullen op deze website. Binnen een dag weet je dan wat je kapotte auto waard is en zal de inkoper een bod uitbrengen. Ga je hiermee akkoord? Dan maken zij direct het geld over en komen ze de auto gratis ophalen. Mooi toch?