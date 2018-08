22-08-2018, Gerard kuiper

Aida Nova 31-08-18 gedoopt

Papenburg - Maar liefst 337 meter lang en 42m breed met ruim 2600 passagiers-hutten in ruim 20 verschillende soorten.

De AIDA NOVA is tevens ook het allereerste cruiseschip op de wereld aangedreven op LNG Gas voor een milieuvriendelijkere uitstoot naast LNG Gas is ook Dieselaandrijving op reserve mogelijk voor het geval dat op Zee het gas op raakt.

De AIDA NOVA zal op 31 Augustus gedoopt worden in Papenburg met aansluitend ook een groots muziekfestival van de Duitse radiozender NDR2 EMSÜBERFÜHRUNG zal ergens in de 2e helft van September plaatsvinden waar de AIDA NOVA koers zal zetten richting de Noordzee. En of de AIDA NOVA ook in de Eemshaven te bewonderen zal zijn is uiteraard nog de vraag.