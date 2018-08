22-08-2018, Facebook foto en Politie.nl en video Youtube Opsporing Verzocht

Verdachte in zaak Nicky Verstappen is vermiste Jos Brech uit Veendam (Video)

Brunssum - Verdachte in zaak Nicky Verstappen is de vermiste Jos Brech(55) uit Veendam. Echter is de man voortvluchtig en mogelijk in Frankrijk. Brech woonde ten tijde van de moord op Verstappen in het Limburgse Simpelveld.

Hij is zelf een gespecialiseerd bushcraft, dat is een methode om te overleven in de natuur. Volgens het Openbaar Ministerie is er nu een 1op 1 dna-match met de verdachte. De 11-jarige jongen verdween in de nacht van 9 op 10 augustus 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. Een dag na zijn vermissing werd hij vlak bij het kamp dood gevonden. Er is nu een Europees opsporingsbericht tegen hem uitgevaardigd. Politie en justitie doen een beroep op het publiek om de man te vinden. Weet u waar hij is bel dan de politie via 09008844. Meer info