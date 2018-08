22-08-2018, Facebook foto en Politie.nl

Verdachte in zaak Nicky Verstappen is vermiste Jos Brech uit Veendam

Brunssum - Verdachte in zaak Nicky Verstappen is de vermiste Jos Brech(55) uit Veendam. Echter is de man voortvluchtig en mogelijk in Frankrijk. Brech woonde ten tijde van de moord op Verstappen in het Limburgse Simpelveld.