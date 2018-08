23-08-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Arrestatieteam valt woning Kerkstraat Muntendam binnen (Video)

Muntendam - Een arrestatieteam heeft woensdagavond een inval gedaan in een woning aan de Kerkstraat in Muntendam.

Het team kwam in actie na een ruzie elders in het dorp waarbij mogelijk was gedreigd met een vuurwapen. Volgens de informatie was de verdachte in de woning aanwezig, het arrestatieteam heeft de woning vervolgens doorzocht maar niemand aangetroffen. Het onderzoek naar de verdachte loopt nog.