23-08-2018, redactie

Hoogezandster(43) nu verdacht van vier branden in Ferdinand Bolstraat

Hoogezand - De 43-jarige man die verdachte is voor een portiekbrand in een flat in de Ferdinand Bolstraat wordt nu ook verdacht van drie andere branden in dezelfde straat.

Het gaat om twee andere portiekbranden en een autobrand. De verdachte heeft inmiddels bekend de brand van 4 augustus te hebben aangestoken. Maar hij ontkent betrokken te zijn bij de andere branden. Het onderzoek gaat door.