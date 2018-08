23-08-2018, Facebook Ommelanden West Politie & Meternieuws.nl

84 zonnepanelen gestolen langs A7 (Video)

Leek - Omstreeks 22 augustus 2018 zijn er 84 zonnepanelen weggenomen vanaf de geluidswal langs de A7 links nabij Leek/Tolbert. De panelen zijn 1,50x1,00 meter groot en wegen ongeveer 18 kilo per stuk.

Gezien de locatie is het dus heel goed mogelijk dat iemand iets gezien heeft. Mocht dit het geval zijn, meldt u zich dan via de politie op 0900-8844. Anoniem melden mag natuurlijk ook via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl