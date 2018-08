23-08-2018, Rtvnoord.nl bron

Brand Knol's Koek ontstond in de wasdroger

Groningen - De brand die vorige week woensdagavond woedde bij Knol's Koek aan het Hoendiep in de stad Groningen is waarschijnlijk ontstaan in de wasdroger. Dat zegt directeur Edwin Knol. Dat meldt Rtvnoord.nl op haar website.