24-08-2018, redactie & Archief foto`s

1 zwaargewonde bij Westlob in de Eemshaven

Eemshaven - Op een schip( 'Pacific Osprey') aan het Westlob in de Eemshaven is rond 17:50 uur een bedrijfsongeval geweest. Er raakten vier mensen gewond toen een giek van een kraan afbrak. Waarvan 1 ernstig.