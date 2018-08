25-08-2018, Martin Nuver - 112Groningen

Deel flat geëvacueerd na brand op balkon (video)

Groningen - Een flatgebouw aan de Zuilen in Groningen is zaterdagavond korte tijd deels geëvacueerd nadat brand was uitgebroken op een balkon.

De brandweer van Groningen rukte met groot materieel uit om de brand te bestrijden. De brand is inmiddels onder controle. Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend.