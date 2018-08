25-08-2018, redactie

Buitenbrand in Bad Nieuweschans snel meester

Bad Nieuweschans - Zaterdagavond was er een buitenbrand aan de Achterweg in Bad Nieuweschans. Omstanders belden 112.

Achter een woning bleek wat afval/rommel in brand te staan. De politie onderzoekt nu als het om brandstichting gaat.