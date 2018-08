26-08-2018, Henk Timmer & Annet Vieregge 112Groningen.nl

Schade bij daglicht groot in Oostwold

Oostwold(Oldambt) - Waar inmiddels twee keer brand is geweest, waaronder afgelopen nacht, is de schade bij daglicht goed te zien bij de Huningaweg in Oostwold.

Vermoedelijk gaat het om brandstichting. De recherche zal de zaak onderzoeken. Zondagmorgen om 10:45 uur kwam er nog lichte rook uit het pand omdat het nog nasmeulde. Buurtbewoners namen een kijkje en ook is er politie aanwezig. Vermoedelijk zal de boerderij binnenkort gesloopt gaan worden om herhaling te voorkomen.