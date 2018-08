26-08-2018, Oogtv.nl (Bron)

Code Rood wil dat politie stopt met ID-controle

Leermens - Zaterdag kwamen circa vierhonderd mensen af op het Code Rood kamp. Vier mensen werden aangehouden omdat ze hun ID niet wilden tonen.

Het het anti-gaswinningskamp in Leermens schrijft: “Het is ons duidelijk geworden dat de politie een enorme surveillance operatie gestart is rondom het actiekamp. Er is enorm veel politie aanwezig in de regio, ook van buiten Groningen. Ook worden mensen gefilmd en om ID bewijzen gevraagd die per fiets of trein onderweg zijn naar het actiekamp.

Tot in België toe. Wij willen iedereen er op wijzen dat de politie om ID kan vragen, en dat mag je weigeren. Het sommeren van een ID kan alleen bij verdenking van een misdrijf. De politie heeft niet het recht om dat te doen voor mensen die gewoon naar het kamp gaan. We hebben vernomen dat er tweemaal twee mensen zijn aangehouden voor het niet tonen van hun ID. We vragen mensen ons juridisch team te melden als ze last hebben van de politie, en we roepen de autoriteiten op om met deze operatie te stoppen.

” Dinsdag 28 augustus is een zitblokkade gepland bij het NAM tankenpark in Farmsum met als doel de gaswinning ernstig te ontregelen.