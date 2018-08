26-08-2018, redactie

Rijbewijs kwijt en daardoor EMG curus

Groningen - Een 48-jarige man uit Westerwolde is zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij te hard reed. Dat meldt Team verkeer op Twitter.

De man reed op de N379 bij 1e Exloërmond 147 kilometer per uur. Je mag er normaal 80 km per uur. De man zal een verplichte EMG curus moeten volgen in Zwolle omdat hij meer dan 50 km te hard reed.