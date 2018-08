25-08-2018, Oogtv.nl (Bron) & M. Nuver

Urban Tour van Noorderzon niet welkom bij Parkeergarage

Groningen - Een Urban Tour van Noorderzon mocht zaterdagmiddag geen kijkje nemen in de Parkeergarage Boterdiep. Twee beveiligers hielden een groepje van vijf geïnteresseerden tegen. Meldt Oogtv.nl.

Oorspronkelijk wilde cultureel planoloog Hans Venhuizen met de ruim twintig belangstellenden door de garage heen fietsen, maar dat plan sneuvelde in de voorbereiding omdat de beheerder het niet wilde. Toen ging de tour over het dak van de garage maar vijf van de twintig waren nog nooit beneden geweest en Venhuizen stelde voor dat die vijf even lopend gingen kijken.

De toegang werd ze echter geweigerd door twee toegesnelde beveiligers. Venhuizen vertelde dat de parkeergarage ook dient als afdeklaag tussen vervuilde grond onder de garage en de woonwijk boven de garage.

De tocht die ging over architectonische trauma’s behandelde ook het Forum. Volgens Venhuizen een democratisch trauma omdat de nuloptie in het keuzeproces ontbrak. Hij raadde de toehoorders aan kennis te nemen van het achtergrondrapport van Martin Duineveld uit 2011 dat gratis te downloaden is.