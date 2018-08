26-08-2018, Oogtv.nl (Bron)

Politiehond Loki bijt Amsterdammer die Groningse mept

Purmerend - Zondagnacht heeft de politie in Purmerend met hulp van diensthond Loki een 44-jarige man uit Amsterdam aangehouden, die een 23-jarige vrouw uit Groningen vanuit het niets in het gezicht zou hebben geslagen.

Omdat de verdachte zich bij zijn aanhouding hevig verweerde werd een hondengeleider en diensthond ingezet.

Diensthond Loki beet de man in zijn been en op dat moment staakte hij zijn verzet. Het slachtoffer moest na de klap in haar gezicht voor controle naar het ziekenhuis. Hierna deed ze aangifte tegen de man.