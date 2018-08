26-08-2018, Johan Wildeboer 112Gr.

Actievoerders moeten ID laten zien bij Leermens

Leermens - Het actiekamp van Code Rood in Leermens blijft volhouden. Politieagenten houden goed in de gaten wie er naartoe gaan. legitimatie is verplicht.

Op het actiekamp in Leermens zijn inmiddels zo`n 400 actievoerders. Aanstaande dinsdag houden ze een zitblokkade bij het NAM-tankenpark in Farmsum.