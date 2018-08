26-08-2018, Martin Nuver 112Gr.

Forse buitenbrand bij afvalverwerker De Stainkoeln

Groningen - Bij afvalverwerker De Stainkoeln aan de Winschoterweg is zondag aan het einde van de middag een forse buitenbrand ontstaan. Een tankautospuit en schuimbluswagen ging ter plaatse.

Bij aankomst trof men een forse buitenbrand aan die woedde in een bult hooi. Nadat het hek open was gemaakt kon men gaan blussen. Het nablussen nam enige tijd in beslag. Wel vaker moest de brandweer op hetzelfde terrein(2015) in actie komen.

Tv Noord