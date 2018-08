27-08-2018, Facebook politie Oldambt

Eerste verdachte inbraken Winschoten aangehouden

Winschoten - De politie gaat er van uit met de arrestatie van een 38-jarige inwoner van Winschoten een van de recente inbraken in het centrum van de Molenstad te hebben opgelost.

De 38-jarige wordt ervan verdacht begin augustus in een winkel aan de Langestraat te hebben ingebroken. De buit bestond uit diverse artikelen met een waarde van enkele duizenden euro's.

In het Winschoter koopcentrum is in relatief korte tijd in verschillende zaken ingebroken. Afgelopen weekend was tot twee keer toe de pastorie van de Roomse kerk aan de Langestraat het doelwit. Daar werd geld uit een kluis ontvreemd.