27-08-2018, redactie

Jos B. laat zich snel uitleveren aan Nederland

Groningen - Jos B. die verdacht wordt van de moord op de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998, wordt snel uitgeleverd aan Nederland.

B. ging akkoord met de versnelde procedure voor zijn uitlevering. Dat betekent dat hij vermoedelijk nog deze week naar Nederland komt. Als die gaat bekennen of zich op zijn zwijgrecht gebruikt is nog niet bekend. De familie is dolblij datr de man eindelijk na 20 jaar is gevonden.