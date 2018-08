27-08-2018, Patrick Wind - 112Groningen

Gewonde na botsing tussen fietser en voetganger

Groningen - Bij een botsing tussen een fietser en een voetganger is maandagavond een gewonde gevallen.

Het ongeval gebeurde op de Westersingel. Waardoor de fietser en voetganger met elkaar in botsing kwamen is niet bekend. Een persoon is naar het ziekenhuis gebracht.