28-08-2018, Mark Heikens 112gr. & Marc Zijlstra 112Gr.

Code rood met 700 actievoerders bij Farmsum (Video)

Farmsum - Ruim 700 mensen blokkeren de ingang van het NAM tankenpark in Delfzijl (bij Farmsum) waar giftig aardgascondensaat wordt opgeslagen.

Met hun lichamen blokkeren ze de toegang waardoor vrachtwagens het terrein niet meer kunnen bereiken en de gaswinning ontregeld raakt. De actie wordt georganiseerd door Code Rood, een beweging die burgerlijke ongehoorzaamheid inzet tegen de fossiele brandstoffen industrie.

De demonstranten zijn vanmorgen te voet, per fiets, bus, boot en met de trein gekomen in verschillende groepen. Ze hebben zich de afgelopen dagen voorbereid in een actiekamp in Leermens, zo’n 12 km van het tankenpark. De politie is massaal aanwezig in de regio. De sfeer onder de actievoerders is goed. De actievoerders vieren de succesvolle blokkade door te zingen en muziek te maken.

‘Dit massale protest laat zien hoe urgent de situatie is in Groningen. Ondanks de mooie woorden van minister Wiebes blijft het aardbevingsgevaar onverminderd hoog en is de schade-afhandeling nog steeds niet goed geregeld. Hier trekken mensen de grens.’ Zegt Hanneke, woordvoerder van Code Rood. ‘De aanhoudende problemen in Groningen zijn een voorbeeld van hoe fossiele bedrijven zoals Shell overal ter wereld opereren. Ze hebben enkel oog voor snelle winsten en daar worden hele gebieden voor opgeofferd. Verantwoordelijkheid wordt niet genomen. Ook niet voor het veroorzaken en verergeren van klimaatverandering.’

Aan de blokkade doen ook veel deelnemers mee van buiten Groningen en zelfs uit het buitenland, die solidair zijn met de Groningers. Zij willen met de massale actie van burgerlijke ongehoorzaamheid de mensen in Groningen steunen die zich al jaren succesvol inzetten tegen de gaswinning door de NAM, Shell en Exxon.

‘Wij eisen het einde van de winning en het gebruik van fossiele brandstoffen. We kunnen het ons niet veroorloven om de transitie naar een fossielvrije samenleving nog langer te vertragen. Gas is geen transitiebrandstof. Klimaatverandering kent geen grenzen. Politiek en bedrijven handelen veel te langzaam. Het is nu of nooit!’ zegt woordvoerder Maarten.