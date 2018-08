28-08-2018, Oogtv.nl (Bron) foto M. Nuver

Sloophamer gaat er gelijk in

Groningen - Het voormalige BIM-station aan de Turfsingel in de Stad sloot zondagavond zijn deuren en nu is het zware materieel al aanwezig om de overkapping te verwijderen en de betonvloer boven de opslagtanks weg te breken.