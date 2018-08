29-08-2018, Mark Heikens 112gr. & Marc Zijlstra 112Gr.

Politie gebruikt per ongeluk wapenstok(2x Video)

Farmsum - De demonstranten in Farmsum hebben zich dinsdagavond even richting de hekken bewogen. Dit was tegen de demonstratieregels in.

Agenten hebben daarop meerdere malen gevraagd om bij de hekken weg te gaan. Daar is niet naar geluisterd. Hierdoor moest de politie even optreden met de wapenstok. Direct daarna is de rust teruggekeerd. Dat meldt de persvoorlichter op Twitter. Update woensdagavond: Om de veiligheid van de betogers te borgen heeft de politie de weg afgesloten. Op het NAM terrein heeft de politie de demonstranten tegen moeten houden en daarbij is gebruik gemaakt van de wapenstok. Nu is gebleken dat door een communicatiefout in de aansturingslijn politiemensen wapenstokken hebben gebruikt. De politie betreurt dit. Aldus een tweet van de voorlichter van de politie.