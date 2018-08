28-08-2018, Mark Heikens 112gr. & Marc Zijlstra 112Gr.

Politie grijpt even in bij protestactie (2x Video)

Farmsum - De demonstranten in Farmsum hebben zich dinsdagavond even richting de hekken bewogen. Dit was tegen de demonstratieregels in.

Agenten hebben daarop meerdere malen gevraagd om bij de hekken weg te gaan. Daar is niet naar geluisterd. Hierdoor moest de politie even optreden met de wapenstok. Direct daarna is de rust teruggekeerd. Dat meldt de persvoorlichter op Twitter.