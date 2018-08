28-08-2018, redactie

Inbreker op heterdaad aangehouden in Rensumaborg

Uithuizermeeden - Maandagavond heeft de politie een inbreker aangehouden in de Rensumaborg te Uithuizermeeden. Men kreeg van getuigen door dat er iemand was die er niet hoorde. Men belde 112.

De man werd gevonden nabij de Rensumaborg en kon daarop snel worden gearesteerd. Men deed sporenonderzoek.