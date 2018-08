29-08-2018, 112gr

Traumahelikopter Lifeliner 4 beschenen met laserpen

Groningen - De traumahelikopter is in de nacht van dinsdag op woensdag in de buurt van het Friese Houtigehage beschenen door een laserpen.

Dat werd door de piloot gemeldt aan de toren van vliegveld Eelde. De politie zal onderzoek doen wie dit deed, al vaker werd de traumaheli beschenen met laser. Dat kan voor zeer gevaarlijke situaties zorgen.