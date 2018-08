29-08-2018, W. Zijlema

Pannetje veroorzaakt brand in Assieshof

Loppersum - Een achtergelaten pannetje op het kookstel heeft woensdag aan het einde van de ochtend brand veroorzaakt in een woning in het wooncomplex Burgemeester Assieshof.

De brand woedde slechts korte tijd maar veroorzaakte toch een flinke rookwolk boven het wooncomplex. De brandweer heeft de klus snel geklaard. De stichting Salvage komt ter plaatse om de schade op te nemen.