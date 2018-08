29-08-2018, Marc Zijlstra - 112Groningen.nl & Mark Heikens

Deel van actiegroep Code Rood blijft tot donderdag (Video)

Farmsum - Actiegroep Code Rood houdt deze week acties t/m vrijdag o.a. op het NAM-tankenpark in Farmsum. Dit is een belangrijk knooppunt voor de NAM. Gistermiddag op de dag van het Gronings verzet blokkeerden vijfhonderd actievoerders de weg.

Dinsdagavond was er een demonstratieve tocht Massaal tegen Gas richting de NAM-park. Hieraan deden honderden actievoerders uit binnen- en buitenland aan mee. Tegen de avond ontstond er een grimmige sfeer. Demonstranten bewogen zich richting de hekken en dit was tegen de demonstratieregels in.

Agenten hebben meerdere malen gevraagd om bij de hekken weg te gaan. Daar is niet naar geluisterd. Hierdoor moest de politie met wapenstokken optreden. Direct daarna is de rust teruggekeerd. Ook woensdag ging men door met demonstreren.

Vannacht vragen de demonstranten om ze weer te steunen, er wordt regen verwacht dus paraplu’s en tentjes zijn welkom.