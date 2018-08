30-08-2018, Martin Nuver 112Gr.

Kortsluiting in vergassingsinstallatie Energieweg Groningen

Groningen - Bij de Energieweg in Groningen was donderdagmiddag om 12:45 uur een klein brandje ontstaan bij een bedrijf.

De brandweervoorlichter vertelde aan 112Groningen dat het ging om kortsluiting in een vergassingsinbstallatie. De situatie was snel onder controle. De brandweer deed een nacontrole.