30-08-2018, Martin Nuver 112Gr.

Tiener raakt te water en twee omstanders redden hem

Groningen - Een jongeman, naar schatting rond de 19 jaar oud, is te water geraakt nabij de Oostersluis aan het Damsterdiep tegenover de Tasmantoren.

Rond 16:10 uur kwam de politie en andere hulpdiensten ter plaatse. Toen bleek dat een spastische jongeman door twee mannen uit het kanaal was gehaald. Een jogger hoorde gespartel en sprong er meteen in, samen met een andere omstander trokken ze hem aan de kant. Door kordaat optreden overleefde hij het. Brandweer duikers werden niet gealarmeerd.

Hij werd naar een ziekenhuis gebracht. Zijn ID kaart had hij niet bij zich aldus een agent, men zoekt nu uit wie hij is, tips kunt u kwijt via 09008844.

Dvhn