30-08-2018, Patrick Wind & Rowin Paapst - 112Groningen.nl

Woningbrand aan de Kleine Leliestraat in Groningen (video)

Groningen - De brandweer is donderdagavond opgeroepen voor een woningbrand aan de Kleine Leliestraat in Groningen.

Bij aankomst van de brandweer was de brand uitslaand. Gezien de bereikbaarheid van de brandhaard heeft de brandweer opgeschaald naar het sein: Middel Brand. Hierop werd er een extra tankautospuit gealarmeerd. Voor zover bekend raakte er bij de brand niemand gewond.