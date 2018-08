31-08-2018, DitisRoden.nl

Ongeval letsel in Roden

Roden (Dr.) - Op de Norgerweg in Roden heeft donderdagavond rond 21:30 uur een eenzijdig ongeval plaats gevonden. Een auto was tegen een boom aangereden, nabij de kinderboerderij.

De bestuurster is later met onbekende verwondingen overgebracht naar een ziekenhuis. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De auto kan als verloren worden beschouwd