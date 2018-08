31-08-2018, Marc Zijlstra 112G.

Bezoek de 3-minute-store van Brandweer Groningen in Delfzijl

Delfzijl - De enige winkel waar je niets kunt kopen en waar je rijker uitkomt. Het eerste half jaar van 2018 waren er 58 woningbranden in onze provincie waarvan zeven in de omgeving van Delfzijl.

Brand ontstaat vaak tijdens heel gewone situaties. In deze tijdelijke winkelvan Brandweer Groningen zie je hoe makkelijk brand in huis ontstaat. Je kunt ervaren hoe het is om te vluchten en natuurlijk al je vragen over brand stellen. De winkel is open van vrijdag 31 augustus tot en met zaterdag 15 september.

Vluchten in 3 minuten



De winkel heet 3-minute-store omdat je bij een woningbrand ongeveer drie minuten hebt om jezelf

en je huisgenoten in veiligheid te brengen. Hoe zou jij dat doen? In de winkel kun je met onze virtualrealitybril ervaren hoe het is om te vluchten. Mét en zonder de waarschuwing van een rookmelder.



Sta jij veilig buiten na 3 minuten?



Brandgevaren



In onze 3-minute-store hebben we een slaapkamer, een keuken, een woonkamer en een meterkast

nagebouwd. Hoeveel brandgevaren kun jij daar ontdekken? Een brand kan niet alleen ontstaan door bijvoorbeeld het opladen van apparaten of een pannetje op het vuur. Kom langs om de ruimtes door te kijken en te ontdekken wat jij nog niet wist. En als je vragen hebt, helpen onze collega’s je graag!

Locatie: Willemstraat 36B in Delfzijl.



Openingstijden:



Op vrijdag 31 augustus opent de 3-minute-store om 12.00 uur. Wij zijn iedere woensdag t/m

zaterdag van 10.00 – 17.00 uur geopend (t/m 15 september). Zondag 2 september zijn we ook geopend.