01-09-2018, Mark Heikens - 112Groningen

Wederom rookwolk bij ESD

Farmsum - Bij de ESD-SIC fabriek in Farmsum is zaterdagmidda een rookwolk vrijgekomen. Volgens getuigen steeg een grote rookpluim op vanaf de fabriek. Een technische storing was de oorzaak. De storing zorgde ervoor dat het folie die de rook binnen moest houden

Volgens getuigen steeg een grote rookpluim op vanaf de fabriek. Een technische storing was de oorzaak. De storing zorgde ervoor dat het folie die de rook binnen moest houden scheurde. Het lijkt dan alsof er een ernstig incident plaatsvindt, maar in werkelijkheid is de situatie helemaal onder controle. Dergelijke storingen vinden vaker plaats.