01-09-2018, Mark Heikens - 112Groningen

Brandweer Delfzijl aanwezig bij 5e havendagen

Delfzijl - De brandweer van Delfzijl is aanwezig op de vijfde Havendagen in Delfzijl.

Op dit vijfdaagse evenement in Delfzijl is o.a. een kermis, nautische markt en een talentenjacht. Daarnaast vindt ook Delfpop plaats in Delfzijl.

De brandweer van Delfzijl is aanwezig met voertuigen en de drie-minute-store. In deze drie-minute-store is het mogelijk de brandgevaren in de woning te bekijken en voorlichting over brandpreventie te krijgen.