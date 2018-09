01-09-2018, Rowin Paapst & Patrick Wind - 112Groningen

Veel rookontwikkeling bij brand in Groningen

Groningen - De brandweer van Groningen werd zaterdagmiddag opgeroepen voor een woningbrand aan de Blekerstraat in Groningen.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend.

Het vermoedelijke bedrijfspand dat te huur stond werd later afgezet en de technische recherche kwam. Mogelijk is er opzet in het spel. Zou gaan om een matras.