01-09-2018, Rene Kuipers & Martin Nuver

Ballonfiesta 2018 Meerstad overweldigend succes (Video)

Meerstad - Het ballonnenspektakel dat dit jaar weer langs de oevers van het Woldmeer was, was zaterdagavond een geweldig spektakel. Duizenden mensen stonden te kijken. Hetw eer was prachtig en het kon niet beter.

Ballon Fiësta Meerstad 2018 is een van de mooiste en grootste ballonevenementen in Noord Nederland en was gratis te bezoeken. Ook dit jaar kozen tientallen heteluchtballonnen en special shapes het luchtruim boven Meerstad. Tevens waren er dit jaar op het evenemententerrein enkele reusachtige vliegers te zien. De Night Glow startte om 21:45 uur en was een geweldig schouwspel. 900 bezoekers kwamen er zaterdag op af. Hieronder een reportage. Maandagavond een reportage op Oogtv. Wij van 112Groningen vlogen mee in het trapje, de ballon waarin 1 passagier en de piloot zit. Zie de reportage hieronder. Dvhn