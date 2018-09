02-09-2018, 112gr

Let op schoolgaande kinderen

Groningen - Maandag zijn de vakantie’s weer voorbij en gaan de kinderen weer naar school. Na de vakantie is het toch altijd even weer opletten voor het verkeer en voor de schoolgaande kinderen.

Daarom staan in de provincie Groningen op diverse locaties tekstkarren om het verkeer te attenderen op de kinderen.