02-09-2018, Patrick Wind & Joey Lameris - 112Groningen.nl

Vrouw zwaargewond na val van balkon in stad

Groningen - Rond 19:10 uur zondagavond is op de kruising Soendastraat/ Molukkenstraat een vrouw van het balkon gevallen. De toedracht hoe dit kon gebeuren wordt nu door de politie onderzocht.

Het Mobiel Medisch Team assisteerde de ambulancedienst. Meer info is nog niet bekend. Het slachtoffer is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht.