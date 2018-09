03-09-2018, Marnix Bronts - Trea Medendorp & Marcella Werkman & Youtube Dealnieuws.nl

Uitslaande dakbrand in Uithuizen onder controle (2x Video)

Uithuizen - De brandweer is maandagmiddag opgeroepen voor een uitslaande dakbrand in een woning aan de Hoofdstraat-Oost, in het centrum van Uithuizen tegenover de Blokker.

Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te schakelen. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is niet bekend. Er was inmiddels opgeschaald naar ''Grote Brand''. Ook werd er een NL alert verstuurd. De zolder brandde uit. Er is veel rookschade. Zie ook de tweede youtube van dealnieuws.nl vanuit de lucht.