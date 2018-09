04-09-2018, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Motorrijder overleden bij ongeval (Video)

Foxhol - Bij een ongeval op de kruising van de Woldweg met de Energieweg in Foxhol is dinsdag aan het eind van de middag een motorrijder om het leven gekomen.

De motorrijder kwam op de kruising in botsing met een automobilist(e). Het slachtoffer is langdurig gereanimeerd door omstanders gevolgd door het ambulancepersoneel dat ondersteuning kreeg van de bemanning van de traumahelikopter. Het slachtoffer is ter plaatsen aan zijn verwondingen overleden. De verkeers ongevallen analyse van de politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. De Woldweg is tijdens het ongeval afgesloten geweest voor het verkeer.

Zie ook www.112hoogezand.nl