04-09-2018, 112Groningen.nl

Meerdere rollerbank controle's in de stad

Groningen - De politie van Groningen stad heeft dinsdagmiddag veel bromfietsen gecontroleerd. Tussen ongeveer 15:00 uur en 21:00 uur zijn er op verschillende locaties in de stad controles geweest.

De politie controleerde op meerdere plekken in de stad scooters en brommers. Ook werden de bestuurders aan een controle onderworpen. De zogeheten 'rollerbank' controle werden onder anderen gehouden aan de Paterswoldseweg, Korreweg, Rademarkt en aan de Pleiadenlaan. Op het Heerdenpad kwam nog een scooterrijder ten val. Dit was toevallig toen agent 1 achtervolgde zonder helm.

Hoeveel scooters en brommers er zijn gecontroleerd is nog niet bekend.