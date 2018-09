Omstanders blokkeren weg



Getuigen hadden gezien dat op het Schuitenzand een aangepaste fiets, een driewieler, werd gestolen door twee jongemannen. Ze waarschuwden dan ook de politie via 112 en gaven een goed signalement door aan de centralist van de Meldkamer Noord-Nederland. Agenten keken uit naar het duo. Op de Finsestraat werdende twee jongens aangehouden. Beide verdachten werden in een politieauto geplaatst. Omstanders blokkeerden de weg en probeerden te verhinderen dat de agenten weg konden rijden. Ook werd door hen geprobeerd om de deur van één van de politieauto’s open te trekken. Het lukte uiteindelijk om met de verdachten weg te rijden. Wel werd nog een deuk in één van de politieauto’s getrapt.





Belediging



Later die avond kwamen nog een aantal mensen verhaal halen bij het politiebureau. Ze wilden tekst en uitleg over de twee aanhoudingen. Ee 33-jarige vrouw ging daarbij fors over de schreef en beledigde de agenten ernstig. Ze werd dan ook aangehouden.





Verder onderzoek



De drie aangehouden verdachten worden gehoord en tegen hen zal proces-verbaal worden opgemaakt. De eigenaar van de fiets gaat aangifte doen. Inmiddels is de fiets wel weer in het bezit van de eigenaar. Daarnaast gaan agenten nog op bezoek bij de jongeman die een deuk in één van de politieauto’s trapte. Zijn identiteit is bekend.