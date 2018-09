05-09-2018, Gerjan Velema & Marc Dol 112Gr.

600 wietstekjes in woning Nieuw Buinen (Video)

Nieuw Buinen (Dr.) - Op de Dahliastraat in Nieuw Buinen is woensdagmorgen in een hoekwoning een wietkwekerij aangetroffen. Het gaat om 600 planten, voornamelijk stekjes.

Ter plaatse werden de planten vernietigd door een gespecialiseerd bedrijf. Het is op dit moment nog onbekend als er iemand is aangehouden. Gevaar De stroomvoorziening was erg gevaarlijk aangelegd vertelde Anne van de Meer aan 112Groningen, daardoor wordt in de hele straat tijdelijk de stroom stil gelegd vanwege reparatie.