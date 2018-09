05-09-2018, Melarno Kraan 112Gr.

Auto beschadigt geparkeerde auto in Winschoten

Winschoten - Op de Blijhamsterweg in Winschoten is woensdagavond rond 19:45 uur een ongeval geweest. De rode personenauto reed door nog onbekende oorzaak tegen een geparkeerd zwart busje aan.

De bestuurder van de rode auto is meegenomen naar het bureau. Vermoedelijk om een aantal testen af te nemen. De uitslag hiervan is nog onbekend. Niemand raakte gewond. Berger Fruitema heeft de auto geborgen.