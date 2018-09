06-09-2018, Jeroen v/d Ploeg 112Haren.nl/ 112Gr.

Drie woningen ontruimd vanwege gaslek in Haren

Haren - Aan de Wederikweg in Haren zijn om 09:30 uur een drietal woningen ontruimd vanwege een gaslek. De oorzaak van het lek is nog onbekend.