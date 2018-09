13-09-2018, redactie

Persoon alsnog overleden na groepsuitje (Update)

Garnwerd - In het Reitdiep nabij Garnwerd/ Oostum is donderdagmiddag rond 15:00 uur een persoon in het water gevonden tijdens een kano uitje. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. Vermoedelijk werd hij onwel.