06-09-2018, redactie

Persoon raakt te water en is daarna gereanimeerd

Garnwerd - In het Reitdiep nabij Garnwerd/ Oostum is donderdagmiddag rond 15:00 uur een persoon in het water gevonden. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse.

Een persoon die eruit werd gehaald werd gereanimeerd. Ook lagen er meerder kajaks op de kant van het Reitdiep, het is nog onduidelijk wat er gebeurd was. De patient is gestabiliseerd en naar het UMCG gebracht. De traumahelikopter heeft daar de trauma-arts om 16:20 uur weer opgehaald vanaf het UMCG dek.